Фармацевтическая компания из Балашихи купила продукты для нуждающихся семей

Фармацевтическая компания «Ретиноиды» из Балашихи оказала помощь нуждающимся семьям. Она выделила около 70 тысяч рублей на покупку продуктов.

«Учредители фармацевтической компании „Ретиноиды“ по своей инициативе профинансировали покупку продуктов для нуждающихся семей. В непростое время помогать людям нужно. На прошлой неделе наша организация участвовала в акции „Твори добро“. В преддверии Пасхи мы передали около двухсот куличей и медицинских наборов совету ветеранов, общественным организациям „Дети войны“ и „Мир для всех“. Будем продолжать участие в добрых делах. Впереди День Победы — ветеранов нельзя оставлять без внимания, поддержки и помощи», — сказал директор компании «Ретиноиды» Константин Ноздрин.

Волонтеры Общественной палаты доставили 35 продовольственных комплектов малоимущим семьям, еще 15 наборов передали детям из центра «Лучик».

«Когда мы привозим продуктовые наборы, люди радуются. Пожилые жители понимают, что не остались одни, что волонтеры всегда придут на помощь, привезут необходимые лекарства и продукты», — сказала председатель Общественной палаты Елена Жарова.

Списки тех, кому необходимы продукты, Общественная палата получила от управления по делам несовершеннолетних Балашихи. Волонтеры сформировали продукты и оперативно развезли их по адресам.

Волонтерский отряд Общественной палаты Балашихи насчитывает более 280 человек. За помощью, а также с информацией о тех, кто в ней нуждается, можно обратиться по телефонам горячей линии управления социальной защиты населения в Балашихе по телефонам: 8 (495) 521-31-08, 8 (495) 529-27-36, а также в Общественную палату 8 (495) 525-42-89.