Подмосковье 16 ноября 2022, 11:01 Фарфоровый завод в Ликино-Дулеве произвел более 1,3 миллиона изделий с начала года

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Уникальный фарфор, произведенный на Дулевском заводе, относится к изделиям народных художественных промыслов Подмосковья. С января в Ликино-Дулеве произвели 1,3 миллиона сервизов и других предметов посуды и декора.

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В Министерстве культуры и туризма подчеркнули, что продукция Дулевского завода известна далеко за пределами региона. Эти тонкой работы чайные и кофейные сервизы, столовые наборы и декоративные фигурки закупают магазины 75 регионов страны. Также эти изделия часто приобретают в качестве сувенира иностранные туристы.

В 2032 году завод в Ликино-Дулеве отметит 200-летие. Он был основан на пустыре недалеко от деревни Ликино. Первыми там начали работать гжельские мастера, перед которыми открылись новые горизонты цветовой палитры. В отличие от домашнего сине-бело-голубого, на новом производстве разрешалось использовать розовый, пурпурный и золотой. Вскоре у Дулевской посуды появился свой фирменный стиль. Узнаваемой росписью, например, является пышная роза с округлыми лепестками.

Сегодня завод в Ликино-Дулеве продолжает расти и развиваться. Его модернизируют, оснащают современным оборудованием. Изменения заметны и покупателям: в сервизах появились новые узоры, рисунки и формы.

Подмосковье — кладезь разнообразных видов народных художественных промыслов. Здесь производится ровно половина от всех подобных изделий России. Наряду с Дулевским фарфором это Гжель, Жостово, Сергиево-Посадская матрешка и другие бренды.