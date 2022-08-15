Фарфоровый фестиваль «Агашка» пройдет в Подмосковье 20 августа

Пятый ежегодный фарфоровый фестиваль «Агашка» пройдет в Ликино-Дулево в эту субботу, 20 августа. Мероприятие будет проводиться в рамках Года культурного наследия России. «Агашка» пройдет в расширенном формате. В нем будут принимать участие не только предприятия по производству фарфора, но и другие виды народных промыслов Подмосковья.

Во время фестиваля собираются провести карнавальное шествие участников конкурса на самый оригинальный костюм. Кроме того, участников и гостей мероприятия будут ждать ярмарки с русскими угощениями, многочисленные мастер-классы, на которых все, кто захочет, смогут изготовить свои сувениры и познакомиться с историей возникновения народных промыслов.

Также пары, состоящие в браке не менее 20 лет, могут сыграть здесь «фарфоровую» свадьбу с выездной регистрацией. В 2021 году участниками фестиваля «Агашка» стали 40 производителей фарфоровых изделий, посетителями — 5,5 тысячи человек.

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