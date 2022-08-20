Фарфоровый фестиваль «Агашка» начался в Ликино-Дулеве

Юбилейный, пятый Фарфоровый фестиваль «Агашка» проходит 20 августа в Ликино-Дулеве. Мероприятие посвятили Году культурного наследия народов России и 190-летию со дня основания Дулевского фарфорового завода, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Практически каждая семья здесь связана с фарфоровым заводом, поэтому фестиваль по-особенному любим и всегда ожидаем жителями.

Свое признание он получил и на более высоком уровне. Фарфоровый фестиваль «Агашка» — обладатель Гран-при Всероссийского финала национальной премии в области событийного туризма Russian event awards 2017, а также бронзовый призер в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Впервые на площадке фестиваля были представлены не только предприятия по производству фарфора, но и другие виды народных подмосковных промыслов: знаменитые павловопосадские платки, коломенская пастила, матрешки «Гуслица», клинские стеклянные елочные игрушки и многое-многое другое.

Также гостей праздника ожидали различные мастер-классы. Попробовать себя в роли художников по фарфору и украсить тарелку той самой «Агашкой» смогли глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Максим Коркин.

Гордость любого города — это, конечно же, его люди. Сегодня говорили спасибо жителям города Ликино-Дулево, которые отмечают 85-летие своей малой родины.

Всех тех, кто трудится на благо родного края, кто помогает в его развитии и процветании, глава наградил благодарственными письмами.

За высокий профессионализм и добросовестный труд депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» вручил горожанам благодарственные письма Московской областной думы.

В дальнейшем всех жителей и гостей Ликино-Дулева ожидает насыщенная праздничная программа. Хедлайнером вечера станет группа «Винтаж».