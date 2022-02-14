ФАП в Подмосковье получат фармацевтические лицензии до 20 марта

Фельдшерско-акушерские пункты в селах Подмосковья, которые еще не подключены к Сети, должны быть обеспечены связью до 20 марта. В такой же срок ФАП должны получить лицензии, чтобы вести фармацевтическую деятельность, заявил замминистра Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк.

По его данным, на сегодняшний день 26 ФАП в Московской области не оснащены компьютерами, в 95 такая проблема решена. Этот вопрос планируется закрыть до конца февраля.

«К интернету у нас не подключено 18 ФАП. Эта проблема сейчас есть в Коломне, Истре, Лотошине, Можайске, Одинцове, Воскресенске, Клину, Серебряных Прудах, Солнечногорске и Шаховской», — перечислил он на заседании правительства Подмосковья.

Сапанюк уточнил, что пока лицензии на фармацевтическую деятельность нет у 309 ФАП. Из них по 50 ФАП уже поданы заявления на процедуру лицензирования. В 201 пункте подготовлены документы.

«У 37 ФАП отсутствует конкретизация адреса. А 21 пункт у нас в жилых помещениях. Они не имеют возможности получить лицензию на фармацевтическую деятельность», — пояснил замминистра.

Он попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поручить главам городских округов провести работу по присвоению адресов фельдшерско-акушерским пунктам, организовать перевод жилых помещений в нежилые и продлить договоры аренды, чтобы запустить процедуру лицензирования.

«Пусть присвоение адреса будет самым сложным поручением, которое мы услышали. Все это умеют делать», — сказал в ответ Воробьев.

С помощью ФАП в регионе, по словам Сапанюка, можно решить проблему с лекарственным обеспечением жителей сел в регионе.