Подмосковье 25 января 2023, 18:32 ФАП в деревне Рахманово построили по новейшей технологии

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Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Рахманово в Егорьевском округе. Это первый ФАП, который построили в Подмосковье по новейшей технологии модульного строительства. Пункт будет принимать более 400 пациентов в сутки.

«Его удалось построить всего за четыре месяца. Теперь жители поселка фактически рядом с домом смогут получить консультацию фельдшера, пройти диспансеризацию, получить телемедицинскую консультацию врача поликлиники и льготные лекарства», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

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Раньше жителям Рахманово приходилось обращаться за помощью специалистов в ФАП, находящийся в восьми километрах от деревни. Теперь пройти осмотр и получить консультацию у врача, а также сдать кровь можно рядом с домом. Первичная помощь будет оказываться как взрослым, так и детям.

В скором времени подобный фельдшерско-акушерский пункт планируют открыть в Чехове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил сообщать жителям Подмосковья о возможности купить лекарства в ФАПах. По его словам, такие меры принимаются для удобства жителей.

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