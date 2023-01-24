Подмосковье 24 января 2023, 20:25 Новый офис врача общей практики открылся в Саввинской Слободе

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В селе Саввинская Слобода в Одинцове открылся новый кабинет врача общей практики. Его построили в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Теперь медик сможет принимать порядка 30 пациентов в день.

«Новый офис врача общей практики сделает медицинскую помощь доступнее для почти пяти тысяч взрослых и детей — жителей села и соседних территорий. Это уже второй объект, построенный по программе первичного звена, который мы открываем в этом году в Подмосковье», — заявила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Новый офис оснастили медицинской техникой и мебелью, также оборудовали кабинеты забора анализов, физиотерапии и неотложной помощи.

На работу в Саввинскую Слободу приехал врач общей практики Анатолий Волобуев. По его словам, глава Одинцова Андрей Иванов проконтролировал недоработки, такие как отсутствие стиральной машины или обвалившуюся штукатурку.

«Вчера я принял 16 человек по записи и 17 человек с острой болью и температурой», — заявил Волобуев.

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