Фанатка из Солнечногорска посвятила Ольге Бузовой песню. Но та не оценила

Наталья Сабитова из Солнечногорска вдохновилась творчеством Ольги Бузовой и решила завоевать российскую эстраду. Теперь начинающая певица записывает альбом и мечтает получить одобрение от кумира.

Ольга Бузова своими синглами вдохновила девушку из Солнечногорья. Благодаря своей музе певица Наталья Сабитова начала творить: сочинять и записывать треки.

Раньше исполнительница стеснялась демонстрировать свое творчество и не думала связывать свою жизнь с эстрадой. Но теперь, когда билеты на концерты Ольги Бузовой распродаются за считанные минуты, Наталья тоже рискнула заявить о себе на всю страну.

«Она в начале своей карьеры не была сильной вокалисткой. Но со временем она доказала, что может петь. Она верит в свою мечту. Вот и я подумала: почему я с детства хочу петь, но запрещаю себе это? Я тоже могу, я тоже хочу. Оля меня на это очень вдохновила», — рассказала певица Наталья Сабитова.

Источник фото: телеканал «360»

Наталья грезит, чтобы Ольга Бузова, которую девушка считает своей музой, услышала ее новый сингл первой. Видео с песней она, конечно, подготовила, но ответа от звезды так и не получила: мол, Ольге некогда, да и вообще таких, кто поет про знаменитость, немало — заявил пиар-директор Бузовой.

«Ну, пусть поет. Мы рады за всех, кто поет песню. Если она [Ольга Бузова] будет смотреть все видео, то мы тогда, к сожалению, больше ничего не сможем делать», — сказал пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский.

Источник фото: телеканал «360»

Но Наталья не отчаивается. Тем более, что с Бузовой она нашла много общего: ровесницы пока что не обзавелись семьей, обе стали петь после развода и ищут свою любовь в мире, где мало половин.

Теперь начинающая певица решила освоить коронные движения Ольги Бузовой. Для такого дела Наталья не поленилась найти себе личного хореографа. Она оказалась старательной ученицей. Получается у девушки все почти с первого раза. А после занятий хореографией, она учится позировать на камеру для своих любимых фоловеров в соцсетях.

Источник фото: телеканал «360»

Для полной смены имиджа певице еще нужен новый макияж и прическа. Эталон для нее — фото Бузовой в Инстаграме. Но все прихоти исполнил стилист, и теперь девушка считает себя копией своей музы.

Источник фото: телеканал «360»

Свой первый концерт начинающая певица дала в местном рок-баре. Среди песен — тот самый сингл про музу Бузову. И у Натальи уже начали появляться фанаты.

«У Наташи очень яркий образ. Она может стать такой же знаменитой, как Ольга Бузова. И этот текст достаточно легко запоминается и воспринимается. И я уже чувствую, что сейчас выйду на улицу и буду только его и повторять», — поделилась впечатлениями от концерта зрительница Виктория Лимонева.

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Сейчас певица готовит к выходу свой первый альбом с новым синглом. А добавить в плейлист песню «Моя муза — Ольга Бузова» можно уже в ближайшее время. Ее каждый желающий найдет в популярных медиаплеерах и на известных музыкальных платформах. И, может быть, именно этот трек совсем скоро станет хитом уходящего года.