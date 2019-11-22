  • Фанатка из Солнечногорска посвятила Ольге Бузовой песню. Но та не оценила

    22 ноября 2019, 23:45

    Алина Трофимова, Елена Любимова

    Наталья Сабитова из Солнечногорска вдохновилась творчеством Ольги Бузовой и решила завоевать российскую эстраду. Теперь начинающая певица записывает альбом и мечтает получить одобрение от кумира.
    Фанатка из Солнечногорска посвятила Ольге Бузовой песню. Но та не оценила

    Ольга Бузова своими синглами вдохновила девушку из Солнечногорья. Благодаря своей музе певица Наталья Сабитова начала творить: сочинять и записывать треки.

    Раньше исполнительница стеснялась демонстрировать свое творчество и не думала связывать свою жизнь с эстрадой. Но теперь, когда билеты на концерты Ольги Бузовой распродаются за считанные минуты, Наталья тоже рискнула заявить о себе на всю страну.

    «Она в начале своей карьеры не была сильной вокалисткой. Но со временем она доказала, что может петь. Она верит в свою мечту. Вот и я подумала: почему я с детства хочу петь, но запрещаю себе это? Я тоже могу, я тоже хочу. Оля меня на это очень вдохновила», — рассказала певица Наталья Сабитова.

    Фанатка из Солнечногорска посвятила Ольге Бузовой песню. Но та не оценила | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Наталья грезит, чтобы Ольга Бузова, которую девушка считает своей музой, услышала ее новый сингл первой. Видео с песней она, конечно, подготовила, но ответа от звезды так и не получила: мол, Ольге некогда, да и вообще таких, кто поет про знаменитость, немало — заявил пиар-директор Бузовой.

    «Ну, пусть поет. Мы рады за всех, кто поет песню. Если она [Ольга Бузова] будет смотреть все видео, то мы тогда, к сожалению, больше ничего не сможем делать», — сказал пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский.

    Фанатка из Солнечногорска посвятила Ольге Бузовой песню. Но та не оценила | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Но Наталья не отчаивается. Тем более, что с Бузовой она нашла много общего: ровесницы пока что не обзавелись семьей, обе стали петь после развода и ищут свою любовь в мире, где мало половин.

    Теперь начинающая певица решила освоить коронные движения Ольги Бузовой. Для такого дела Наталья не поленилась найти себе личного хореографа. Она оказалась старательной ученицей. Получается у девушки все почти с первого раза. А после занятий хореографией, она учится позировать на камеру для своих любимых фоловеров в соцсетях.

    Фанатка из Солнечногорска посвятила Ольге Бузовой песню. Но та не оценила | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Для полной смены имиджа певице еще нужен новый макияж и прическа. Эталон для нее — фото Бузовой в Инстаграме. Но все прихоти исполнил стилист, и теперь девушка считает себя копией своей музы.

    Фанатка из Солнечногорска посвятила Ольге Бузовой песню. Но та не оценила | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Свой первый концерт начинающая певица дала в местном рок-баре. Среди песен — тот самый сингл про музу Бузову. И у Натальи уже начали появляться фанаты.

    «У Наташи очень яркий образ. Она может стать такой же знаменитой, как Ольга Бузова. И этот текст достаточно легко запоминается и воспринимается. И я уже чувствую, что сейчас выйду на улицу и буду только его и повторять», — поделилась впечатлениями от концерта зрительница Виктория Лимонева.

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    Сейчас певица готовит к выходу свой первый альбом с новым синглом. А добавить в плейлист песню «Моя муза — Ольга Бузова» можно уже в ближайшее время. Ее каждый желающий найдет в популярных медиаплеерах и на известных музыкальных платформах. И, может быть, именно этот трек совсем скоро станет хитом уходящего года.