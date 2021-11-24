Факультету физической культуры МГОУ исполнилось 75 лет

Факультету физкультуры Московского областного университета исполнилось 75 лет. Торжественное празднование юбилея пройдет 26 ноября в Перловском корпусе вуза. Мероприятие посетят известные выпускники факультета и звезды мирового спорта.

Факультет выпустил 33 олимпийских чемпиона. Среди них первая советская олимпийская чемпионка Нина Пономарева (Ромашкова), легенды мирового хоккея Александр Якушев, Александр Рагулин, Виталий Давыдов, Александр Мальцев, Валерий Васильев, прославленный волейболист Нил Фасахов, легкоатлет Владимир Андреев и другие.

Более 100 выпускников стали призерами олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, всемирных универсиад.

Среди выпускников факультета вице-президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, президент учебно-спортивного комплекса «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Поздравить факультет физической культуры МГОУ с юбилеем приедут двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, хоккеист Александр Якушев, всемирно известный каскадер и актер Александр Иншаков, гендиректор ГБОУ «Центр спорта и образования „Самбо-70“» Ренат Лайшев, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и другие.