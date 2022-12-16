Подмосковье 16 декабря 2022, 21:25 Факультет естественных наук МГОПУ представил свои новые научные проекты

Читать 360tv в

Инновационные разработки МГОПУ привлекают будущих студентов. Ученые факультета естественных наук представили школьникам новые научные проекты.

Доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук МГОПУ Дмитрий Петренко занимается не только фундаментальными исследованиями, но и большое внимание уделяет популяризации науки, подготовке молодого поколения ученых. Его воспитанники выигрывают престижные конкурсы, получают гранты губернатора Московской области и программы «УМНИК».

Реклама

Специально для интересующихся естественными науками школьников он разработал прибор, который позволяет проводить качественный химический анализ объектов окружающей среды с помощью доступных реагентов. При таком подходе ребят, которые увлекаются химией, становится все больше.

Реклама

«К нам часто обращаются школьники. В нашей профессиональной лаборатории работают на профессиональном оборудовании, делают свои проекты в области экологии. Им это очень интересно», — рассказал доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук МГОПУ Дмитрий Петренко.

Магистрант факультета естественных наук Арина Чепрасова рассказала о своей научной работе, получившей поддержку в рамках правительственного гранта. Ее проект изучает грунты, получаемые из переработанных отходов.

«Мы, в частности, исследуем искусственные почвогрунты, которые производятся комплексами по переработке отходов. Работа нашего научного коллектива заключается в том, что мы исследуем данные почвогрунты на химический состав, на различные экотоксиканты, на загрязнители, на различные химико-физические показатели и проверяем на принцип фитоприменяемости», — рассказала магистрант факультета естественных наук МГОПУ Арина Чепрасова.

Желающих изучать естественные науки, биоэкологию и биомедицинские технологии с каждым годом становится все больше. На кафедрах факультета готовят педагогов биологии и химии, ученых-биологов, химиков и экологов.

«Наши студенты получат не только качественное образование, но и всестороннюю поддержку для развития их как ученых. На нашем факультете студент уже с самых первых курсов может приходить в учебные лаборатории, заниматься на биостанции, работать с преподавателями факультета, развивая ту направленность, которую он выбрал себе еще в школьные годы», — рассказал заместитель декана по научной работе факультета естественных наук МГОПУ Антон Москаев.

После окончания факультета перед ребятами открываются большие возможности. Выпускники могут работать в системе образования, а молодых ученых ждут в научных организациях, на фармацевтических предприятиях и в лабораториях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».