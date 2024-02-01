Подмосковье 01 февраля 2024, 14:23 Факт незаконной охоты на лосей выявили в Щелкове Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО

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Сезон охоты на лося завершился 10 января. Несмотря на это, в Щелкове выявили факт незаконной добычи двух животных.

«Граждане осуществляли отстрел копытных со снегохода в запрещенные сроки, тем самым нарушив обязательные требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Материалы дела были направлены в УМВД для рассмотрения и принятия решения», — отметил министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

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Напомним, что отстрел в запрещенные сроки является нарушением, наказание за которое предусмотрено пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ. В ведомстве уточнили, что сроки охоты важно соблюдать, так как от этого зависит сохранность ресурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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