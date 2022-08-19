Фабрику по производству мороженого построят в Долгопрудном

Компания «Чистая линия» построит еще один завод по производству замороженного молочного десерта. Масштабный инвестиционный проект позволит создать около 500 рабочих мест в Долгопрудном.

Правительство Московской области предоставило инвестору земельный участок площадью 1,3 гектара. Здесь будет построена еще одна фабрика мороженого «Чистая линия», которое известно далеко за пределами Подмосковья.

«Проект предполагает организацию высокотехнологичного предприятия по производству мороженого общей мощностью 31 тысяча тонн в год. Здесь же будут построены низкотемпературные склады, распределительные площадки, логистический и административный центры. Предполагаемый объем инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Мороженое «Чистая линия» на рынке уже более 20 лет. В ассортименте компании около 150 наименований холодного десерта, который продается даже в Китае. «Чистая линия» принимает активное участие в благотворительности — компания поддержала пенсионеров и медработников во время пандемии коронавируса. Машины с мороженым часто доставляют угощение в детские дома и приюты.

«Расширение производства позволит не только увеличить количество продукции, но и создаст в городском округе Долгопрудный дополнительно 500 новых рабочих мест», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Новый завод позволит еще больше укрепить позиции Подмосковья в продовольственном секторе. Ранее регион уже занял лидирующие позиции по стране в производстве шоколада, джемов и чая. За полгода область экспортировала за границу еды на 800 миллионов долларов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в данный момент Московская область борется за первое место по объему производства тепличных овощей в России.