Подмосковье 12 декабря 2023, 09:23 Фабрику по производству гофротары реконструировали в Подольске АО Архбум

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Четыре цеха фабрики по производству гофроупаковки и гофротары «Архбум» реконструировали в Подольске. Они находятся на Вишневой улице.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, реконструкцию провели в рамках второго этапа строительства. Там обустроили колерную с установкой станции смешивания красок, а также запустили транспортную линию между цехами.

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Кроме того, склад, где будут принимать, хранить и отгружать продукцию, модернизировали.

Первый этап строительства был завершен в мае 2023 года. площадь производственных помещений увеличили до девяти тысяч квадратных метров, а также возвели новый склад для хранения целлюлозы и тарного картона. В проект инвестировали 200 миллионов рублей.

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