Подмосковье 16 июня 2023, 10:31 Фабрику питьевой воды реконструируют в Солнечногорске Администрация г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

В деревне Ложки под Солнечногорском реконструируют фабрику питьевой воды. Согласно проекту, там разместят новый склад. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Застройщиком склада выступит ООО «Чистая вода». Компания инвестирует в проект 400 миллионов рублей и создаст на складе 20 рабочих мест.

Реклама

Здание площадью 800 квадратных метров оснастят современным оборудованием. Строительство объекта поможет хранить больше питьевой воды для жителей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что китайский инвестор запустит в Подмосковье производство препаратов против образования тромбов. Контракт заключили в рамках ПМЭФ-2023.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».