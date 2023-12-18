Подмосковье 18 декабря 2023, 15:22 Фабрику офисных процессов открыли в Подмосковье Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Фабрику офисных процессов — учебную площадку для получения опыта применения инструментов бережливого производства, открыли и сертифицировали в Подмосковье. Участники проекта осваивают навыки в режиме реального времени.

«Обучение улучшит навыки анализа потребностей клиентов, а также поможет выстроить эффективную систему управления, оптимизировать рабочие процессы, правильно организовать рабочие места и офисное пространство», — прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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К участию в проекте приглашают сотрудников предприятий, участвующих в нацпроекте и ответственных за внедрение принципов и инструментов бережливого производства.

Экспертами и наставниками выступят специалисты Регионального центра компетенции Московской области. Они поделятся опытом внедрения практик, направленных на повышение эффективности рабочих процессов. Первый поток проекта стартует уже в начале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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