Подмосковье 22 марта 2023, 02:35 Фабрику-кухню в Дмитровском округе построят в 3-м квартале 2023 года

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Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит на объекте «Производство пищевое заготовочное. Фабрика-кухня» в деревне Гришино в Дмитровском округе. Работы планируют завершить в третьем квартале этого года.

Мощность будущего пищевого предприятия составит до 40 тонн в сутки. Благодаря современному оборудованию на фабрике-кухне будут готовить широких спектр кулинарных изделий.

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Новое предприятие сможет принять на работу 265 местных жителей.

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Во время профосмотра застройщик получил рекомендации по ведению исполнительной документации. При выполнении всех требований инспекторов срок итоговой проверки объекта сократится с трех до 10 дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил «Московскую кофейню на паяхъ» в Рузском городском округе Подмосковья. Это единственное предприятие России, где производят сублимированный цикорий.

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