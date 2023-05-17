Подмосковье 17 мая 2023, 17:38 Фабрику детской одежды построят в Щелкове в 2024 году Unsplash

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Производственное здание для пошива детской одежды построят в Щелковском округе к 2024 году. Изменить назначение земельного участка под промышленность помогли в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Согласно законодательству, осуществлен перевод земельного участка площадью 2585 квадратных метров в земли промышленности. Надел расположен в Щелкове, и собственник планирует разместить здесь производственное и административное здания для пошива детской одежды», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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На фабрике будут шить одежду для детей до трех лет, а также школьную форму. Планируется создать до 25 рабочих мест. Запуск предприятия ожидается в первой половине 2024 года.

Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов. Губернатор региона Андрей Воробьев еще раз подчеркнул это на встрече с представителями бизнеса.

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