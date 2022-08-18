Фабрика в Шатуре запустит выпуск мебели из вторсырья

Производитель мебели из Шатуры намерен организовать выпуск продукции из переработанного вторсырья. Об этом сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Мебельная фабрика Mr. Mattress работает в Подмосковье с 2010 года и выпускает продукцию собственной разработки. Теперь на базе фабрики инвестор планирует организовать переработку пластика и текстиля в материалы для создания новых изделий. Инвестиции в проект оцениваются в 15 миллионов рублей. Результатом проекта станет не только сокращение расхода природных ресурсов, но и увеличение объема импортозамещающих материалов и продукции мебельной отрасли на российском рынке», — отметила Екатерина Зиновьева.

Также предприятие создаст новые рабочие места для жителей Шатуры, добавила министр.

В компании рассказали, что оборудование для сортировки, подготовки и переработки вторсырья будет установлено на собственной производственной площади мебельной фабрики Mr. Mattress.

«При производстве продукции наша компания использует только экологически чистые материалы, мы самостоятельно разрабатываем и внедряем технологии производства, ищем новые практичные решения. Одна из основных целей данного проекта — сокращение влияния антропогенной деятельности на окружающую среду», — прокомментировал руководитель компании Mr. Mattress Михаил Бобков.

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