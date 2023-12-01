Подмосковье 01 декабря 2023, 12:57 Фабрика в Балашихе вошла в мировой топ-10 по производству пуантов Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Компания «Р-КЛАСС» в Балашихе занимается производством балетной обуви. Фабрика работает с 2005 года и входит в мировой топ-10 лучших изотовителей пуантов.

Компания выпускает высококачественную балетную обувь. Сотрудники фабрики имеют опыт работы в художественно-производственных мастерских Большого театра. Так, на пуантах компании выступали прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солистка Большого театра Светлана Захарова.

Реклама

Для изготовления обуви применяют современные методы обработки и традиционные методы работы балетных мастеров. При этом в работе используют натуральные материалы и сырье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».