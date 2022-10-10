Фабрика цветных упаковок в Лобне наладила поставки материалов из Азии | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 16:42 Поделиться Telegram

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Viber Фабрика цветных упаковок в Лобне наладила поставки материалов из Азии

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Фабрика по производству упаковочных материалов TetraPak, которая находится на территории Лобни, снова возобновила производство упаковки из белого картона, которая выполняется в цветном дизайне. В таком производстве ранее происходил некоторый перерыв, который был связан с затрудненным сотрудничеством с западными коллегами.

Некоторое время просто не хватало краски, это было связано с тем, что Европейский союз ввел в отношении России некоторые санкции. Сейчас в компании уже получилось разобраться со всеми сложностями. Это касается как самого производства картона, так и его поставок. Все материалы теперь стали приходить в Россию из Азии.

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Перед тем, как запустить производство продукции от новых поставщиков, сначала были организованы тщательные проверки. Компания, кроме того, решила еще и переименовать свое юридическое лицо. Оно с некоторых пор стало называться «Упаковочные системы». Бренд пока все еще активно разрабатывается.

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Предприятия Лобни активно занимаются поиском новых поставщиков, все это проводится в ходе масштабной программы по импортозамещению. Сейчас промышленность в Подмосковье в целом стараются как можно больше поддерживать. Например, введены специальные субсидии, которые позволяют возместить траты на покупку оборудования. Кроме того, предприятиям активно выдаются льготные займы. Например, одна из самых известных таких программ — «Промышленная ипотека».

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