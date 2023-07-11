Подмосковье 11 июля 2023, 17:55 Фабрика «Победа» в Егорьевске увеличит выпуск шоколада и конфет после модернизации производства к концу года Источник фото: Кондитерская фабрика "Победа"

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Кондитерская фабрика «Победа» продолжает модернизацию производства в Егорьевске. Здесь уже смонтированы пять новых линий по выпуску и упаковке сладостей, до конца лета установят еще две.

«В конце лета также планируется закупить оборудование для разлива шоколада, которое установят к сентябрю. Проведенная модернизация позволит увеличить мощности производства на 24 тысячи тонн ежегодно», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Инвестор вложит в проект модернизации фабрики 350 миллионов рублей. Кроме того, сейчас начались предпроектные работы для строительства нового корпуса завода.

Кондитерская фабрика «Победа» основана в 1999 году. Первой продукцией завода стали шоколадные конфеты «Ассорти» в подарочных коробках. Сейчас здесь выпускают горький и молочный шоколад, конфеты «Мишки в лесу» и «Соната», конфеты «Птица счастья», мармелад «Шмелькино брюшко», ириски Toffee и другие сладости.

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