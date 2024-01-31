Подмосковье 31 января 2024, 13:53 Фабрика офисных процессов обучила еще два подмосковных предприятия Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Два подмосковных предприятия приняли участие в Фабрике офисных процессов. Производитель бытовых изделий из пластика «Архимед» и поставщик контрольно-измерительных приборов «Электронприбор» научились применять инструменты бережливого производства и оценивать их влияние на эффективность предприятия.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, наставниками участников становятся специалисты Регионального центра компетенций. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, обучение проходт в игровом формате.

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«Фабрика предназначена для того, чтобы участники в игровом формате учились выявлять проблемы, классифицировать и сокращать потери в офисных процессах. А тот опыт, который они получают в „лабораторных условиях“ под контролем специалистов РЦК, они в дальнейшем смогут внедрить в собственную офисную деятельность», — сказала она.

На площадке создают условия, максимально приближенные к реальным. За день участники проходят три игровых раунда, в которых нужно подготовить определенное количество договоров и достигнуть заданных показателей, например, сократить время протекания процесса или добиться максимальной прибыли.

Принять участие в обучении могут руководители и сотрудники предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда». Подробнее об этом можно узнать в Telegram-канале.

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