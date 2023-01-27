Подмосковье 27 января 2023, 16:15 Фабрика носков в Ивантеевке нарастила темпы производства до 150 тысяч пар в месяц

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Носочная фабрика «Виртуозо» в Ивантеевке способна производить до 150 тысяч пар изделий ежемесячно. Ее владелец Валентин Рыбалкин смог не только нарастить мощности предприятия, но и наладить импортозамещение.

Рыбалкин приехал в Ивантеевку из Санкт-Петербурга пять лет назад. Тогда он закупил первые 20 вязальных машин, нашел специалистов, параллельно искал поставщиков пряжи и расходников. В итоге производство оказалось почти полностью автоматизированным.

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Однако не обошлось и без трудностей. Так, свои коррективы в планы предприятия внесла пандемия коронавируса. В этом году против России ввели санкции, которые также добавили сложности.

«Но нет таких проблем, которые невозможно было бы решить. Сейчас логистика практически налажена, сырье для производства закупается, качество не пострадало», — сообщил директор носочной фабрики.

По словам Рыбалкина, оборудование также пришлось перестроить. На производство закупили 45 новых вязальных машин, что создало дополнительные рабочие места. Сейчас фабрика ищет квалифицированных специалистов.

«Виртуозо» выпускает более 500 моделей мужских и женских носков. Весь ассортимент соответствует ГОСТу.

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