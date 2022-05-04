Фабрика мороженого в Солнечногорске нашла альтернативу зарубежным ингредиентам

В Московской области производители мороженого взяли курс на импортозамещение. На фабрике в Солнечногорске начали выпуск десертов и йогуртов для приверженцев здорового образа жизни.

Натуральное мороженое и другие сладкие блюда стали альтернативой зарубежным аналогам. В них меньше калорий и больше натуральных ингредиентов. На производстве научились решать проблемы, которые привнесли в жизнь бизнеса антироссийские санкции.

«Мы сейчас постоянно в поиске, чтобы заменить то, что стало недоступным. <…> По поводу сырьевых компонентов активно стали обращаться к российским производителям. И очень многие ингредиенты смогли заменить, чему очень рады», — пояснила главный технолог Елена Макрушина.

Не зря говорят, что любой кризис — точка роста. Пожалуй, у производства в Солнечногорске не было бы стимула работать на расширение, если бы не обстоятельства.

Самые крупные производители альтернативного молока — миндального, фисташкового — заговорили об уходе с российского рынка из-за нарушения логистики и цепочек поставок. И тут же производство в Подмосковье переориентировалось и открыло новый цех, где начнут производить то самое альтернативное молоко. Всего вкусов будет пять: кокос, фундук, миндаль, фисташка и конопляное молоко.

Спрос на такое молоко и продукты из него растет. Даже альтернативу кефиру придумали — на специальной закваске из мякоти кокоса.

На вкусовые предпочтения покупателей повлияла пандемия. Люди стали интересоваться своим здоровьем, занялись спортом. Одни отказались от сахара, другие заподозрили у себя непереносимость лактозы. В привычный рацион некоторые чаще начали добавлять веганские продукты. Поэтому на производстве в Солнечногорске постарались всем классическим рецептам найти веганскую альтернативу.

Малый бизнес рад подстраиваться под изменившиеся запросы потребителей. Ведь это отличный шанс занять нишу, пока в ней не так много новых конкурентов. Мастодонты отрасли из-за рубежа теряют доверие покупателей, заявляя то о частичном уходе с рынка РФ, то о прекращении инвестиций. На этом фоне востребованность продукта растет.

Солнечногорское предприятие сотрудничает с крупными торговыми сетями. Сейчас в его каталоге — более десятка наименований. У учредителей амбициозные планы по расширению производства. Они пользуются всеми возможными мерами поддержки от области — например, получили субсидию на оборудование. Не исключено, что этот малый бизнес вырастет в огромную сладкую империю.