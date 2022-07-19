Фабрика из Домодедова обеспечила бортовым питанием 80% авиакомпаний России

Крупнейшее в стране производство бортового питания в Домодедове выпускает до 80 тысяч рационов ежедневно. Фабрика обеспечила более 80% авиакомпаний, выполняющих рейсы из местного аэропорта.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что сейчас на производстве трудятся 700 человек. На площади 24,4 тысячи квадратных метров делают горячие блюда, холодные закуски, десерты и сладости. В том числе — специальные рационы.

Даже в условиях беспрецедентного санкционного давления, предприятие успешно работает и продолжает развиваться Игорь Брынцалов

На предприятии работает высокотехнологичное оборудование, позволяющее изготавливать хлебобулочные изделия, напитки, копченую и сырную продукцию. Техника позволяет использовать шоковое охлаждение и готовить блюда в вакууме. Это позволяет увеличить срок годности еды без консервантов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье создадут еще 15 тысяч рабочих мест.