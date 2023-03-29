29 марта 2023, 10:13
Ежи проснулись в лесах Подмосковья
В лесах Подмосковья проснулись ежи. Сейчас они восполняют свой рацион после зимней спячки — они едят насекомых, личинок, мелких грызунов и моллюсков.
Как рассказали в Комлесхозе региона, ежики также употребляют в пищу жуков, улиток, лягушек и ящериц. После насыщения у животных наступит брачный период — самцы будут кусать друг друга за лапы и мордочки, толкаться и даже использовать запрещенные приемы — колоть соперников иглами. При этом ежи громко сопят и фыркают.
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Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.
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