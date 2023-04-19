Подмосковье 19 апреля 2023, 22:11 Ежемесячный выпуск медицинской продукции увеличили на 10 тонн в Мытищах в рамках импортозамещения из архива компании «ИНТЕРСЭН-плюс»

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Компания «Интерсэн-плюс» в Мытищах нарастила производство медицинской продукции на 10 тонн в месяц. Предприятие разработало комплексы средств для мытья и дезинфекции аспирационных систем в стоматологии и для обработки эндоскопического оборудования.

«Мы делаем особый акцент на импортозамещении. Наша компания ставит перед собой задачи по разработке и производству новых средств с аналогичными или улучшенными характеристиками относительно западных аналогов», — сообщил гендиректор компании Дмитрий Куршин.

Предприятие работает на российском рынке дезинфицирующих средств с 1997 года. Сейчас компания выпускает более 120 продуктов с ежемесячным объемом 220 тонн. На производстве работают более 140 человек.

В 2019 году компания получила гарантию на 17,5 миллиона рублей от Корпорации МСП и 20,5 миллиона рублей от Московского областного гарантийного фонда. В 2020 года предприятие получило субсидию пять миллионов рублей, а в следующем приняло участие в национальном проекте «Производительность труда».

С начала этого года компания передала заказчикам около 40 тонн новых наименований импортозамещающей продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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