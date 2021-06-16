Ежемесячные доплаты назначили почти 235 тысячам подмосковных пенсионеров

В Московской области материальную помощь получают неработающие пенсионеры старше 65 лет. Доплаты уже получают почти 235 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье оказывается материальная помощь неработающим одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше. Почти 235 тысяч таких жителей получают ежемесячную доплату в одну тысячу рублей», — уточнила Каклюгина.

Зампред отметила, что никаких заявлений для получения доплаты писать не нужно. Материальную помощь назначают автоматически и выплачивают сразу по достижении 65 лет.

«Если же данная выплата не была назначена автоматически, а пенсионер соответствует всем требованиям, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства», — пояснила Каклюгина.

В Московской области социальную поддержку получают более 2,5 миллиона человек. Средства выделяют из областного и федерального бюджетов.