Ежемесячную доплату получили более 223 тысяч пожилых людей в Подмосковье
«Выплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно. Ежемесячно выплату получают 223 684 одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Сейчас пожилые жители Подмосковья и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Правило ввели по 29 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. Кроме того, этим категориям граждан заблокировали социальные карты.
Всего в регионе проживает более 1,1 миллиона людей старше 65 лет. Во время самоизоляции можно обратиться за помощью, если требуется купить продукты питания. Для этого работает телефон горячей линии: 8(800) 550-50-30. За время пандемии подмосковные медики выявили 93 570 случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось 69 418 человек. Скончались после инфицирования 1745 пациентов.