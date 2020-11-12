Ежемесячную доплату получили более 223 тысяч пожилых людей в Подмосковье

Начиная с 1 мая жители Подмосковья старше 65 лет получают по тысяче рублей в качестве ежемесячной выплаты. Всего такой мерой поддержки пользуются более 223 тысячи жителей региона.

«Выплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно. Ежемесячно выплату получают 223 684 одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Сейчас пожилые жители Подмосковья и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Правило ввели по 29 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. Кроме того, этим категориям граждан заблокировали социальные карты.

Всего в регионе проживает более 1,1 миллиона людей старше 65 лет. Во время самоизоляции можно обратиться за помощью, если требуется купить продукты питания. Для этого работает телефон горячей линии: 8(800) 550-50-30. За время пандемии подмосковные медики выявили 93 570 случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось 69 418 человек. Скончались после инфицирования 1745 пациентов.