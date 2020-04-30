Ежемесячную доплату в тысячу рублей получат около 220 тысяч пенсионеров Подмосковья

Все одиноко проживающие пенсионеры из Подмосковья старше 65 лет начнут получать доплату в тысячу рублей. С 1 мая ее автоматически назначат для 220 тысяч человек.

Это новая мера поддержки пенсионеров, которые не работают и живут одни. Средства будут поступать каждый месяц, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Выплата будет назначена автоматически, никаких заявлений льготникам писать нет необходимости», — уточнила она.

Но если средства не придут, то это будет означать, что сведений о льготнике нет в базе получателей мер социальной поддержки. Тогда понадобится обратиться в службу социальной защиты населения, когда угроза коронавируса отступит. И специалисты произведут выплату.

На фоне пандемии в особые группы риска попали пенсионеры и люди, имеющие хронические заболевания. Губернатор Андрей Воробьев принял решение выплатить им по три тысячи рублей. Так поддержали всех тех, кто с 26 марта остается дома, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Также всем подмосковным жителям, получающим социальную поддержку, автоматически продлили пособия и субсидии. Им не потребовалось подавать справки и документы.