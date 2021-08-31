Обслуживанием газового оборудования в частных и многоэтажных жилых домах Московской области должны заниматься специализированные организации. Для этого владельцы недвижимости должны заключить специальные договоры. Как рассказал в эфире «360» глава «Мособлгаза» Игорь Баранов, ежемесячно в регионе подписывается более 20 тысяч таких контрактов.

Он отметил, что «Мособлгаз» вместе с правительством Подмосковья и другими организациями ведет просветительскую работу среди жителей. Им рассказывают о важности регулярных проверок газового оборудования и необходимого ремонта. Но делать это могут только уполномоченные специалисты.

«Я благодарен жителям за то, что они слышат. Сейчас хорошая динамика. Ежемесячно в Московской области заключают более 20 тысяч новых договоров на техническое обслуживание», — рассказал Игорь Баранов.

Он отметил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу, чтобы договоры на обслуживание заключили все владельцы жилой недвижимости, подключенной к газоснабжению.