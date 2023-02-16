Подмосковье 16 февраля 2023, 22:28 Ежеквартальный форум «Управдом» прошел в Лыткарине

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В Лыткарине состоялся ежеквартальный форум «Управдом», на нем обсудили предстоящие этой весной изменения в сфере ЖКХ. В форуме приняли участие глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов, руководители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, представители Госжилинспекции и МинЖКХ Подмосковья.

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«Сегодня мы затрагивали вопросы, касающиеся изменений, которые вступают в силу с марта 2023 года. Это немаловажное изменение — перерасчет за коммунальную услугу „Обращение с ТКО“, что в случае отсутствия по тем или иным причинам, с предоставлением документа, люди смогут получить перерасчет за тот период, в который они отсутствовали», ­– сказала член Общественной палаты Подмосковья, председатель ОП Лыткарина Татьяна Иванова.

Также участниками форума стали члены отделения Ассоциации председателей советов МКД и жители города, которые смогли задать все интересующие их вопросы.

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