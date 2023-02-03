Подмосковье 03 февраля 2023, 14:13 Ежегодный зимний фестиваль чайных традиций пройдет в Клину 4 февраля

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Шестой ежегодный зимний фестиваль «Самоварное настроение» пройдет в Клину в субботу. Мероприятие пройдет в парке «Сестрорецкий».

В этом году темой фестиваля определили «Три шоколада». Жителям и гостям Подмосковья расскажут о появлении кондитерского изделия в России, его популярности в разные века и многое другое. В этот день для всех желающих пройдут викторины, игры и конкурсы на чайно-шоколадную тему.

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Также гостям мероприятия расскажут интересные факты о самоварах. На фестиваль привезут экспонаты разных типов и эпох. Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсе по быстрой растопке классического самовара.

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