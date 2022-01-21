Ежегодный выставочный проект откроется в художественной галерее Щелкова

В Щелковской художественной галереи в пятницу, 21 января, откроется ежегодный выставочный проект. Анонс этого мероприятия опубликовали на сайте галереи.

Выставочный проект откроется в рамках сотрудничества Щелковской галереи и Академии акварели и изящных искусств С. Н. Андрияки. Гости выставки смогут увидеть работы, которые написаны в разных жанрах и техниках. Открытие выставки состоится в 15:00, вход на мероприятие свободный. Посетить выставку можно до 13 февраля.

В прошлом году по всей России стартовала программа «Пушкинская карта». По этому бонусному предложению получить денежные средства могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. В 2021 году на карту начислили три тысячи рублей, которые можно было потратить на просвещение, а в 2022 — пять тысяч рублей. На эти деньги обладатели карты могут купить проходки в музеи, театры, филармонии и другие предложенные учреждения культуры.

В Московской области множество в число учреждений культуры, в которых можно применить пластиковое доказательство участия в программе «Пушкинская карта», вошли 39 домов культуры, 16 театров, 15 музеев, три места для проведения концертов и одна библиотека. Жители Подмосковья купили больше 13 тысяч билетов по «Пушкинской карте».