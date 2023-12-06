Подмосковье 06 декабря 2023, 18:34 Ежегодный уровень заполняемости глэмпингов в Подмосковье оценили в 75% Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Глэмпинги Подмосковья ежегодно могут принимать до 140 тысяч человек. В региональном Мининвесте отметили, что средний уровень заполняемости этого сектора составляет 75%.

«Финансовая емкость регионального рынка сегодня составляет порядка миллиарда рублей. При этом, глэмпинг находится в начальной стадии развития и имеет огромный потенциал для роста», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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За год количество предложений в сфере глэмпинга в Московской области выросло на 80%. На данный момент в регионе в этой сфере работает 74 объекта.

Для развития туристической сферы Мининвест разрабатывает специальные электронные сервисы. Например, отдельные локации для глэмпинга можно найти на инвестиционной карте региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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