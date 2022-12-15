Подмосковье 15 декабря 2022, 17:12 Ежегодный турнир по настольным играм среди жителей с ОВЗ прошел в Балашихе

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Турнир «Мир игр 2022» прошел в ледовом дворце имени Ляпкина в Балашихе. Его приурочили к Международному дню инвалидов, который прошел 3 декабря. Среди участников более 20 жителей с ОВЗ из Подмосковья.

Соревнования проходили по пяти дисциплинам: джакколо, шаффлборд, дартс, корнхол, новус. Участники загоняли шары в лунки, бросали дротики и мешки в цель, пытались попасть фишками в ячейки.

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Для спортсменов с ОВЗ на этих соревнованиях в приоритете не победа, а общение с единомышленниками.

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«Главное, что это встреча с друзьями. Главное показать, что это важно не только для нас, но и для всего общества. Таких мероприятий должно быть много, чтобы люди не засиживались дома и жили полноценной жизнью», — отметил участник соревнований, член адаптивной спортивной школы и мастер спорта по паралимпийскому керлингу Олег Макаров.

Олег приехал на соревнования из Королева. Он мастер спорта по параолимпийскому керлингу, играл за сборную России. В таких соревнованиях он участвует уже много лет.

Успехи спортсменов были отмечены грамотами, медалями и кубками. В завершение мероприятия всех ждало чаепитие. Следующие соревнования планируют провести в мае 2023 года. Их посвятят Дню Победы.

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