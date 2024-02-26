Подмосковье 26 февраля 2024, 11:20 Ежегодный турнир по мини-футболу прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Турнир по мини-футболу «Кубок Мужества» прошел в Лобне. Эти соревнования проводятся в округе каждый год.

По словам организаторов, турнир прошел в дружеской обстановке и без травм. Победителем соревнований стала команда «Янг бойз». Серебро выиграл «Московский транспорт», а третьей в зачете стала «Сборная жителей».

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Лучшим бомбардиром турнира назвали Максима Маринина, а лучшим игроком — Эльшада Мамедова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, сегодня в Лобне работают около 20 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых показывают высокие результаты на всероссийских и областных турнирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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