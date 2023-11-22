Подмосковье 22 ноября 2023, 11:40 Ежегодный туристический поток в Коломну вырос до 1,6 миллиона человек Unsplash

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Коломна демонстрирует значительный рост туристической привлекательности. Так, с 2018 по 2022 год турпоток увеличился с 1,3 миллиона до 1,6 миллиона человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Во многом таких показателей удалось достичь за счет благоустройства пешеходного маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая набережная». Проект победил на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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Туристам предлагают посетить сквер имени Гагарина и обновленную набережную. Мостовую выложили плиткой, а у реки возвели деревянные понтоны.

«Проекты благоустройства, которые мы реализуем в Коломне, являются примером того, как качественные изменения в городской среде могут повысить ее туристическую привлекательность и улучшить качество жизни жителей», — прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сейчас в округе проводят работы по благоустройству набережной реки Коломенки.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.

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