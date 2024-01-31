Подмосковье 31 января 2024, 09:48 Ежегодный студенческий бал прошел в Серпухове Телеканал «360»

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Традиционный бал для студентов прошел в Серпухове в Татьянин день. На торжественной церемонии наградили лучших учеников и активистов.

Участниками студенческого бала стали ребята, имеющие достижения в учебе, науке, художественном и техническом творчестве, спорте и общественной деятельности.

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«В студенческой жизни, наверное, можно позволить себе что-то большее. Не просто сидеть за партой и учить уроки, а проявить свои лидерские качества. Есть возможность съездить на форумы и различные мероприятия», — поделилась студентка Губернского колледжа Мария Баракина.

Молодежь с Днем студента поздравили почетные гости.

«Конечно, хотелось сказать вам теплые пожелания. Чтобы вы <…> сейчас сделали первые шаги во взрослую жизнь, <…> чтобы эти эмоции пронесли через года», — сказала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

За отличные успехи в учебе и активную жизненную позицию ребятам вручили благодарности главы Серпухова. А после торжественной части их ждал танцпол.

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