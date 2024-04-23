Подмосковье 23 апреля 2024, 18:32 Ежегодный праздник «За честь лицея» прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне состоялся ежегодный праздник «За честь лицея». Уже более 25 лет эта традиция объединяет всех причастных к учебному заведению.

Администрация лицея подвела итоги прошедшего учебного года. Выдающихся лицеистов и педагогов отметили и наградили. В рамках мероприятия, ученики и ученицы продемонстрировали свои таланты в ярких концертных номерах. Представленные категории наград широко охватили все сферы учебной и воспитательной деятельности учебного заведения.

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К лицеистам обратился первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев. Он поздравил всех, кто получил дипломы, кубки и призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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