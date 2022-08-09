Ежегодный открытый триатлон прошел в Солнечногорске

В деревне Бережки городского округа Солнечногорск состоялся 23-й ежегодный открытый Бережковский триатлон. В общей сложности в состязаниях приняли участие около 200 спортсменов.

Бережковский триатлон считается самым крупным турниром по этому виду спорта в Московской области. Турнир примечателен тем, что в нем могут участвовать и профессионалы, и любители, и даже дети. Самому старшему участнику Бережковского триатлона в этом году 87 лет, а самому младшему — четыре года.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня стартуют сначала дети от четырех до семи лет. Потом дети чуть постарше. И начиная с 11, 12 лет дети уже настоящий триатлон делают. То есть плывут, едут на велосипеде и бегут», — рассказал тренер по триатлону МБУ «Спортивная школа № 1» городского округа Солнечногорск Александр Антипов.

Основную программу соревнований составили забег на два километра, заплыв на 300 метров и восьмикилометровая велогонка.

Источник фото: телеканал «360»

«Последние метры особенно тяжело дались, потому что уже в ногах нет ни сил, ничего. И ты бежишь на последнем вдохе просто», — поделилась победительница соревнования Елизавета Фоос.

Первые старты Бережковского триатлона прошли в 1999 году.