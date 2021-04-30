Ежегодный отчет главы городского округа состоялся в Чехове. Григорий Артамонов рассказал жителям о том, что уже сделали и что запланировали на 2021-й. В первую очередь упомянули главных героев непростого периода пандемии.

Глава округа начал с того, что поблагодарил всех причастных к борьбе с коронавирусом.

Я благодарю всех, каждого, кто в этот нелегкий период находил время, возможности помочь в борьбе с коронавирусом. Объединившись, нам удалось создать условия для снижения рисков заражения Григорий Артамонов.

Место для проведения отчета выбрали символичное — музей-усадьба Мелихово. Здесь жил и работал Антон Чехов. Он был, как известно, не только писателем, но и доктором. А прошлый год — это в первую очередь год врачей.

«Прошлый год, конечно, прошел очень тяжело. Но благодаря поддержке главы, губернатора, медиков, всего народа мы его пережили», — сказала заместитель главного врача Чеховской областной больницы Анна Харина.

Источник фото: администрация г. о. Чехов

В борьбе с коронавирусом помогали и неравнодушие жители. На протяжении всего 2020-го волонтеры оказывали адресную помощь: доставляли лекарства людям, покупали продукты и посещали инвалидов, которым было особенно тяжело.

Во время отчета не только подвели итоги, но и наметили все планы на будущий год, а это строительство нескольких школ, благоустройство округа, ремонт 63 дорог протяженностью 44 километра.

Выделят средства на очистку водоемов, создание спортивных объектов и другие проекты.

А также особое внимание уделят вопросам здравоохранения. Уже скоро здесь завершат капитальный ремонт поликлиники, хирургического отделения Чеховской областной больницы и бывшего военного госпиталя.