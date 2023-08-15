15 августа 2023, 00:08
Ежегодный областной форум «Управдом» пройдет в Красногорске 18 августа
Ежегодный областной форум «Управдом» состоится в деловом центре «Новатор» в Красногорске 18 августа. Ключевой целью съезда является конструктивный диалог властей с жителями на тему существующих проблем в сфере ЖКХ и построение взаимодействия между жилищными активистами и представителями органов местного самоуправления.
Всего форум посетят около 350 председателей советов МКД и общественников, а также руководители ведомств, специализирующихся на жилищно-коммунальных вопросах. С приветственным словом для участников выступят глава Подмосковья Андрей Воробьев и вице-губернатор Евгений Хромушин.
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Ознакомиться с программой форума, оставить заявку на участие и направить предложения можно на сайте.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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