Подмосковье 15 августа 2023, 00:08 Ежегодный областной форум «Управдом» пройдет в Красногорске 18 августа Unsplash

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Ежегодный областной форум «Управдом» состоится в деловом центре «Новатор» в Красногорске 18 августа. Ключевой целью съезда является конструктивный диалог властей с жителями на тему существующих проблем в сфере ЖКХ и построение взаимодействия между жилищными активистами и представителями органов местного самоуправления.

Всего форум посетят около 350 председателей советов МКД и общественников, а также руководители ведомств, специализирующихся на жилищно-коммунальных вопросах. С приветственным словом для участников выступят глава Подмосковья Андрей Воробьев и вице-губернатор Евгений Хромушин.

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Ознакомиться с программой форума, оставить заявку на участие и направить предложения можно на сайте.

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