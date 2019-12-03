Ежегодный областной форум молодых педагогов впервые прошел в Балашихе

Ежегодный областной форум молодых педагогов Подмосковья впервые провели в Балашихе. В нем приняли участие представители Министерства образования Московской области и администрации городского округа, члены клуба «Педагог года Подмосковья» и учителя из Балашихи, Богородского, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Реутова, Черноголовки, Электрогорска и Электростали.

«Балашиха впервые принимает ежегодный форум молодых педагогов Московской области, на котором сегодня собрались молодые учителя для общения в кругу профессионалов. В нашем городе выстраивается постоянно обновляющаяся система образования, где инновационная деятельность является важнейшим инструментом повышения его качества и конкурентоспособности. Мы вместе ищем новые пути, решения и формы, поскольку качественное образование сегодня в приоритете», — сказала начальник управления по образованию администрации Балашихи Александра Зубова.

Она отметила наиболее высокие достижения в системе образования города за последние три года, среди которых 235 выпускников-медалистов, 21 победитель и 56 призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победа на областном конкурсе «Педагог года Подмосковья — 2019» и на муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года — 2019».

Форум молодых педагогов проводят с целью обмена опытом между учителями, которые только начинают профессиональный путь, и преподавателями, ставшими победителями и лауреатами региональных и федеральных конкурсов педагогического мастерства. В рамках программы провели открытые занятия и мастер-классы.