Подмосковье 24 мая 2023, 11:56 Ежегодный конкурс по литературе среди школьников пройдет в Подмосковье до 30 июня Пресс-служба Министерства образования МО

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Ежегодный региональный конкурс буктрейлеров среди школьников стартовал в Подмосковье. Он продлится до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на повышение мотивации и интереса к чтению художественной литературы у подрастающего поколения. Участниками могут стать школьники с пятого по 11 классы.

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Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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