14 июня 2023, 17:07
Ежегодный фестиваль еды пройдет в Домодедове в июне
Ежегодный фестиваль еды пройдет в парке «Елочки» в Домодедове 17 и 18 июня, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В мероприятии примут участие рестораторы из Москвы и Подмосковья.
По словам курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, ежегодно в регионе подобный формат фестивалей активно набирает популярность. Гости гастрономических праздников узнают, как развивается ресторанная индустрия в стране, у заведений есть возможность привлечь новую аудиторию.
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«На гастрономических фестивалях жители и гости Москвы и Подмосковья открывают для себя новые места, где можно отдохнуть и попробовать необычные блюда. „Фестиваль еды“ каждый год посещает свыше девяти тысяч человек», — добавил Филимонов.
Организаторы проводят для гостей мероприятия дегустации авторских блюд и напитков, мастер-классы по жарке мяса, а также конкурсы и лотерею с призами. В этом году посетители смогут увидеть шоу сухого льда и поучаствовать в квизе на тему «Еда и напитки».
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