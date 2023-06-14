Подмосковье 14 июня 2023, 17:07 Ежегодный фестиваль еды пройдет в Домодедове в июне Источник фото: парк «Елочки»

Читать 360tv в

Ежегодный фестиваль еды пройдет в парке «Елочки» в Домодедове 17 и 18 июня, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В мероприятии примут участие рестораторы из Москвы и Подмосковья.

По словам курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, ежегодно в регионе подобный формат фестивалей активно набирает популярность. Гости гастрономических праздников узнают, как развивается ресторанная индустрия в стране, у заведений есть возможность привлечь новую аудиторию.

Реклама

«На гастрономических фестивалях жители и гости Москвы и Подмосковья открывают для себя новые места, где можно отдохнуть и попробовать необычные блюда. „Фестиваль еды“ каждый год посещает свыше девяти тысяч человек», — добавил Филимонов.

Организаторы проводят для гостей мероприятия дегустации авторских блюд и напитков, мастер-классы по жарке мяса, а также конкурсы и лотерею с призами. В этом году посетители смогут увидеть шоу сухого льда и поучаствовать в квизе на тему «Еда и напитки».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».