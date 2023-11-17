Подмосковье 17 ноября 2023, 17:52 Ежегодный День благотворительности пройдет в Подмосковье 28 ноября

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Подмосковье вновь проведет ежегодную акцию #Щедрыйвторник. Это день благотворительности, в котором участвуют тысячи людей из крупных городов и малых населенных пунктов.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что принять участие в инициативе #Щедрыйвторник могут любые организации, за исключением политических, а также жители. Участники могут сами решить, в какой форме проводить мероприятие и определить механизм сбора средств.

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Компаниям #Щедрыйвторник поможет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтерство среди сотрудников. А некоммерческие организации используют этот день для привлечения средств, новых партнеров и добровольцев.

В этом году день благотворительности проводится 28 ноября. Подробная информация доступна на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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