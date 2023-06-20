Подмосковье 20 июня 2023, 15:28 Ежегодные соревнования по экстремальным видам спорта пройдут в Подмосковье 24 июня

Читать 360tv в

В орехово-зуевском парке «Дулевский» 24 июня состоятся вторые ежегодные соревнования по экстремальным видам спорта CONTEST. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Спортсмены будут соревноваться по таким направлениям, как велоспорт BMX в дисциплине фристайл и самокатный спорт. Среди участников не только опытные райдеры и новички.

Реклама

Заезды начнутся в 15:00.

Ранее в ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание развитию спортивной инфраструктуры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».