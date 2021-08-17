Более 15 тысяч опекунов сирот в Подмосковье автоматически получили ежегодные пособия

Ежегодное пособие в размере 34,5 тысячи рублей получили более 15 тысяч опекунов детей-сирот в Московской области. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что с этого года Подмосковье переходит на проактивное оказание соцуслуг — они будут оказываться автоматически, без заявления от жителей. То есть им не придется специально обращаться в МФЦ.

«Это очень удобно — жителю автоматически приходят деньги за то, что ему положено. Не нужно никуда ходить, ничего доказывать и ждать», — отметила зампред.

В настоящее время в Московской области уже проактивно оказываются комплексы услуг: «Я родился в Подмосковье», «Скоро в школу», а также выплата одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет. Теперь список пополнила и выплата опекунам.

«В ближайшее время мы максимально расширим перечень этих услуг и полностью выйдем на проактив в рамках президентского проекта „Социальное казначейство“», — добавила Каклюгина.