Подмосковье 27 июня 2023, 16:45 Ежегодные налоговые отчисления резидентов индустриальных парков превысили 17 миллиардов рублей в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Каждый год резиденты 67 индустриальных парков Московской области приносят региональному бюджету по 17,1 миллиарда рублей. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Общая площадь индустриальных парков Подмосковья составляет почти 3,2 тысячи гектаров.

Реклама

«На таких локациях сегодня работают более 1,28 тысячи компаний различного профиля, создавших для региона порядка 66 тысяч рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

На данный момент компании полностью заполнили 30 индустриальных парков региона. Последним в Подмосковье открылся «ПНК Парк Белый Раст» в Дмитрове. До конца года в области заработают еще четыре.

Объем инвестиций резидентов, которые разместятся в пяти открытых в этом году парках, достигнет, по прогнозам, 27,4 миллиарда рублей.

В нынешнем году в 21 индустриальном парке 27 резидентов начали строить объекты. Общая стоимость проектов составит почти 50 миллиардов рублей. В 2023 году семь компаний достроили предприятия за более чем 16 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».